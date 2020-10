Frosinone: Provinciale, delibere per coinvolgere Comuni in Stazione unica appaltante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un duplice e decisivo processo di innovazione quello che la Provincia di Frosinone guidata dal presidente Antonio Pompeo intende mettere in campo nell'azione di modernizzare e velocizzare il lavoro dell'Ente di piazza Gramsci, improntandola sempre di più alla collaborazione con i Comuni del territorio". é quanto si legge in una nota della Provincia di Frosinone. In primis l'innovazione normativa, "con l'adeguamento della Sua alle nuove leggi in materia, seguite al decreto legislativo 163/2006 ormai ampiamente superato. Ma la Provincia fa di più e pensa anche a un'innovazione procedurale: un nuovo modello che prevede un 'ufficio consortile' all'interno del quale i Comuni diventano 'partner' della Provincia nell'espletamento delle gare. Una sorta di 'co-working' che consente di velocizzare la procedura attraverso il coinvolgimento diretto degli enti locali". Saranno questi i contenuti oggetto di specifiche delibere che arriveranno sul tavolo del prossimo Consiglio provinciale per la condivisione e l'adozione. (segue) (Com)