Milano: controlli anti movida Polizia a M2 Porta Genova, quattro denunce e 11 sanzioni per mancato uso mascherina

- Sono continuati, ieri sera sabato 24 ottobre, i controlli sulle zone della movida milanese da parte della Polizia di Stato che ha monitorato, in particolare, la zona dei navigli, ove non si sono registrate situazioni di criticità. I poliziotti dell'ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano, con le unità della Polmetro e le unità cinofile da ordine pubblico, affiancati dagli agenti del Reparto Mobile e della Polizia Scientifica, hanno svolto un servizio specifico, dalle 19.30 a 00.15 nella stazione M2 di Porta Genova. Durante il servizio sono state controllate circa 198 persone. Due cittadini romeni sono stati accompagnati in Questura perché, dalla verifica in banca dati, sono risultati destinatari di provvedimenti giudiziari riguardanti la permanenza sul territorio nazionale, un cittadino italiano è stato segnalato alla Prefettura perché trovato in possesso di un grammo di eroina; un cittadino italiano denunciato per porto abusivo di arma da taglio (un coltello a farfalla della lunghezza complessiva di 22 cm), un minorenne è stato denunciato per ricettazione in quanto trovato in possesso di una tessera sanitaria di provenienza furtiva, 11 persone sono state sanzionate per il mancato uso della mascherina, due persone sono state sanzionate per il mancato rispetto delle limitazioni agli spostamenti tra le ore 23 e le ore 05. Al termine del servizio, nell'area della stazione metropolitana, sono stati rinvenuti e sequestrati, a carico di ignoti, cinque bottiglie di superalcolici, quattro bustine con 7,40 grammi di hashish e una bustina con 4,70 grammi di marijuana. (com)