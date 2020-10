Covid: Pica (Fiepet), ristoratori non sono untori, dpcm condanna a morte filiera romana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultimo Dpcm "abbandona la ristorazione italiana e in particolare condanna a morte la filiera romana". È quanto dichiara in una nota Claudio Pica presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. "Siamo increduli e sfiduciati. Non siamo noi gli untori, è bene ribadirlo, anche se i provvedimenti recenti e in corso continuano fortemente a penalizzare gli esercenti. Una categoria che produce ricchezza, paga le tasse e soprattutto ha rispettato da marzo a oggi i dispositivi contenuti nei Dpcm e nelle ordinanze della Regione Lazio e del Comune di Roma. Nonostante questo, con grande senso di responsabilità, rimaniamo aperti al dialogo per aiutare il 'sistema-Italia' e la nostra Capitale d'Italia. Pertanto - continua la nota dell'associazione dei ristoratori- chiediamo un incontro immediato al Governo per capire i 5 miliardi destinati alle categoria colpite, quando e come arriveranno. Serve fare presto: 10mila aziende del comparto ristorazione e food chiuderanno e finiranno in mezzo a una strada 100mila lavoratori. Numeri da far tremare i polsi. Al tempo stesso vogliamo dialogare anche con la Regione Lazio e chiediamo un incontro urgente al presidente Zingaretti affinché possa rivedere alcuni orari per la nostra categoria. Domani convocherò una riunione intersindacale di tutte le sigle della nostra regione per valutare le opportune valutazioni e decisioni in merito".(Com)