- Dopo lo shock "serve subito un ristoro per il sistema fieristico". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, secondo quanto riferisce una nota. "Il fondo perduto è la migliore soluzione. Il governo deve dare risposte immediate al nostro tessuto produttivo e fieristico”, ha detto il ministro. (Com)