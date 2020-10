Covid: Fassina (Leu), ampliare reddito emergenza e contributo affitti a famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto legge di ristoro in via di definizione deve riconoscere l'esistenza in Italia, in particolare da Roma in giù, di un'ampia area di economia informale: si deve superare ogni forma di ipocrisia istituzionale. Così in una nota Stefano Fassina, deputato di Liberi e uguali. “Le casse integrazioni, i bonus per le partite Iva, i contributi a fondo perduto vanno rinnovati, innalzati e concentrati su chi viene ulteriormente colpito dalle misure anti Covid, ma non sono sufficienti a raggiungere le aree di maggiore sofferenza economica e sociale: pertanto, tra gli interventi prioritari, va inclusa la proroga, il potenziamento e l'estensione del reddito di emergenza”, ha detto, sottolineando la necessità di decuplicare le risorse per il bonus affitti per centinaia di migliaia di famiglie, anche perché a fine anno termina il blocco degli sfratti. “Sono necessari per la Dad dispositivi digitali e assistenza tecnica e educativa per evitare conseguenze di maggiore esclusione sociale: è decisivo inserire tali interventi nel decreto”, ha concluso. (Com)