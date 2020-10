Covid: Bernini (FI), dopo Dpcm governo vari oggi anche decreto ristoro economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo appreso stamani di un nuovo Dpcm varato col favore delle tenebre e dopo una consultazione solo formale con i capigruppo di maggioranza e opposizione nella quale Forza Italia aveva fornito proposte e indicazioni puntuali che sono state del tutto ignorate: avevamo infatti chiesto di intervenire sui trasporti locali e di prevedere simultaneamente un ristoro economico in caso di chiusura anticipata di bar e ristoranti. Così in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. “Ma invece di affrontare la questione dalla testa Conte è partito dalla coda, firmando un provvedimento che costerà altri 2,7 miliardi di euro alle imprese della ristorazione e costringerà molti esercenti a sospendere l’attività: stiamo parlando di imprese a cui lo Stato ha chiesto di accollarsi spese non indifferenti per sanificare i locali, e che ora si trovano quindi di fronte a una doppia beffa”, ha detto, sottolineando la necessità di immediate e congrue compensazioni economiche. “Oltre al Dpcm, il governo vari oggi stesso un decreto con i numeri e i tempi certi dei soldi che devono arrivare sui conti correnti delle imprese penalizzate, altrimenti dopo aver perso il controllo dell’epidemia, Conte rischia davvero di vedersi esplodere il paese in mano”, ha concluso.(Com)