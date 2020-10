Covid: Confagricoltura, estendere ristoro a filiera agroalimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità assoluta è la salute pubblica ma, a seguire, è necessario tener conto delle conseguenze economiche delle nuove e necessarie misure assunte dal governo per frenare la diffusione dei contagi. Così in una nota il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, in relazione al nuovo Dpcm. “Il settore della ristorazione è tra quelli presi in considerazione dai provvedimenti del governo, con ulteriori limitazioni dell'attività che avranno impatto anche sui settori collegati al canale Ho.Re.Ca., in primo luogo quello agroalimentare: i ristori adeguati e tempestivi annunciati dal governo devono essere estesi alla filiera agroalimentare”, ha detto, ricordando che i consumi alimentari extradomestici, nel 2019, sono ammontati a 85 miliardi di euro. Secondo le stime di Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), a causa dell'emergenza sanitaria, si profila quest'anno una contrazione di 34 miliardi di euro. (Com)