- “La nostra Repubblica è fondata su valori antifascisti. E’ indecente che stanotte Forza Nuova abbia manifestato a Roma contro le misure per limitare i contagi di Covid. E’ uno schiaffo nei confronti di tutti coloro che stanno facendo sacrifici per un bene superiore e comune ”. Lo afferma in una nota il segretario del movimento Unione Popolare Cristiana (Upc) Antonio Satta. (Com)