Covid: Casu (Pd), Forza Nuova tenta di seminare odio, organizzazioni illegali siano sciolte

- “Nella notte bombe carta e scontri tra via del Corso e il Lungotevere a seguito dell'ennesimo tentativo fallito da Forza Nuova di seminare odio tra le difficoltà dei cittadini che combattono con coraggio la battaglia contro il virus. Grazie alle forze dell'ordine per essere prontamente intervenute e grazie ai romani che ancora una volta non hanno risposto all'appello dei nuovi fascisti”. Lo afferma in una nota il segretario romano del Pd Andrea Casu. “Ora tutte le istituzioni intervengano per difendere la sicurezza di tutti sciogliendo organizzazioni che, anche in queste ore cruciali, continuano ogni giorno a calpestare la Costituzione e mettere a rischio la salute pubblica”, conclude Casu. (Com)