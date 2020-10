Droga: in casa ha 31 grammi di eroina, arrestata pusher a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una cittadina marocchina di 28 anni è stata arrestata per spaccio dopo che nel suo appartamento gli agenti del commissariato Città studi di Milano hanno trovato 30,1 grammi di eroina e 1325 euro in contanti. Alle 14.20 di sabato pomeriggio i poliziotti hanno fermato per un controllo di iniziativa un italiano di 59 anni in piazza Leonardo da Vinci. L’uomo ha consegnato un involucro contenenti due dosi di eroina e ha indicato loro dove aveva appena acquistato la droga. Gli agenti si sono presentati nella casa della pusher, regolare e con precedenti, e hanno eseguito una perquisizione domiciliare. In una scatola sopra a un armadio hanno trovato l’eroina e i contanti. (Rem)