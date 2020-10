Covid: Dpcm, confermate limitazioni all’accesso alle Rsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (Rsa), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. La misura è stata confermata nel Dpcm firmato nella notte dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, le cui disposizioni rimarranno in vigore fino al prossimo 24 novembre. (Rin)