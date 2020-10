© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza. Lo prevede il nuovo dpcm sulle nuove misure di contenimento dei contagi da Covid-19 firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. (Rin)