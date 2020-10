Covid: in Ungheria superati per la prima volta i 3 mila contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria registra oggi il numero più alto di contagi da coronavirus su base giornaliera con 3.149 nuovi casi, superando così per la prima volta la soglia dei 3 mila contagi. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie del Paese, il numero totale di casi è salito a 59.247 con 35 nuovi decessi che portano il totale a 1.425. Il capo di gabinetto del primo ministro Viktor Orban, Gergely Gulyas, ha detto nei giorni scorsi che il governo non ha pianificato nuove restrizioni per frenare la diffusione della pandemia e che le scuole apriranno come di conseuto dopo la pausa autunnale dal primo novembre. "Il governo si è impegnato a mantenere le scuole in funzione normalmente", ha detto Gulyas. (Vap)