Milano: chiede reddito cittadinanza con documento falso, arrestato 47enne

- Si è presentato alle Poste per chiedere il reddito di cittadinanza fornendo un documento in cui la fotografia non coincideva con il suo aspetto. Questo dettaglio ha insospettito l’addetto dell’ufficio di via Gian Battista Grassi, zona Quarto Oggiaro, a Milano che ha quindi allertato immediatamente la Polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura che hanno accertato come effettivamente il richiedente, un cittadino romeno di 47 anni, fosse in possesso di un carta d’identità rilasciata dal suo paese d’origine non sua. Per questo motivo è stato arrestato per possesso di documenti falsi validi all’espatrio. (Rem)