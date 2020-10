Covid: Dpcm, manifestazioni pubbliche solo forma statica, sospesi convegni e congressi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solamente in forma statica, a condizione che nel corso delle stesse venga osservato il distanziamento sociale. È quanto disposto dal Dpcm firmato nella notte dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, le cui misure resteranno in vigore fino al prossimo 24 novembre. Sono altresì sospesi i convegni, congressi ed altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza: anche per le cerimonie pubbliche è stata prevista l’assenza di pubblico. Per quanto riguarda le riunioni, quelle della pubblica amministrazione si svolgono in modalità a distanza salvo necessità, mentre è fortemente raccomandato svolgere in questa maniera anche le riunioni private. (Rin)