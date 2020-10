Covid: Borgonzoni (Lega) su Dpcm, da teatri, cinema e fiere locali oltre 17 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo non può pensare di chiudere con il prossimo Dpcm teatri, cinema, concerti, convegni e fiere locali: lo stop a tutte queste attività, che si erano messe in regola adottando tutte le misure di sicurezza richieste, metterà in ginocchio centinaia di migliaia tra addetti, artisti e imprese. Così in una nota Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega e responsabile del dipartimento Cultura. “Non è accettabile che da lunedì sia imposta una chiusura a chi sarebbe in grado di fare rispettare le norme e nessun aiuto immediato: stiamo chiedendo al Governo da mesi di dare centralità a una parte del nostro paese che genera più del 17 per cento del Pil nazionale, non ascoltare queste istanze significa ignorare lavoratori e famiglie italiane in difficoltà e addirittura costringere tanti a chiudere per sempre”, ha detto. (Com)