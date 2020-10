Roma: dieci persone arrestate e 7 denunciate durante controlli antidroga dei carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci persone arrestate e sette denunciate, è il bilancio dei controlli antidroga svolti dai carabinieri nel corso del fine settimana a Roma tra i quartieri Parioli, Quarticciolo, Primavalle, San Basilio e Cinecittà. Inoltre sono stati anche sequestrati complessivamente circa 600 grammi tra cocaina, eroina, hashish, marijuana e shaboo, e circa 8.400 euro in contanti ritenuti provento illecito, oltre a 4 piante di marijuana. A Primavalle, i militari del Nucleo operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno arrestato un 51enne romano, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a cedere dosi di cocaina dalla finestra della sua abitazione in via Angelo Mai. I carabinieri hanno notato l’acquirente sul marciapiede avvicinarsi alla finestra del pusher e passargli una banconota da 20 euro. Poco dopo il 51enne si è riaffacciato e gli ha consegnato la sostanza stupefacente. I carabinieri sono intervenuti in casa dell’uomo rinvenendo altre dosi di cocaina e 415 euro in contanti. Al Quarticciolo, in via Castellaneta, i militari della compagnia Roma Casilina hanno arrestato un 18enne romano che, avvicinato dai militari in borghese che volevano sottoporlo ad un controllo, ha offerto loro dosi di cocaina. Fermato e perquisito, il giovane pusher è stato trovato in possesso di 5 dosi di cocaina. (segue) (Rer)