Droga: viaggia su taxi abusivo a Milano con scatola piena di hashish, indagini in corso

- È stato fermato dalla Polizia mentre era a bordo di un taxi abusivo con una scatola piena di hashish. Tuttavia, l'uomo, un italiano tra i 35 e i 40 anni, è riuscito a fuggire e su di lui sono in corso le indagini. Alle 4 di domenica mattina i poliziotti dell'ufficio Volanti della Questura di Milano hanno sottoposto a un controllo d'iniziativa un'automo che stava percorrendo via Mafalda di Savoia, zona Bonola. Una volta fermato il veicolo, i poliziotti si sono resi conti che si trattava di una vettura adibita al trasporto abusivo di persone. Il conducente, un cittadino albanese di 35 anni, stava trasportando un uomo che, tra le gambe teneva una scatola di cartone. Dopo aver consegnato i documenti, il passeggero con un movimento improvviso, ha spinto un agente ed è scappato, dopo aver scavalcato un cancello, senza riuscire ad essere preso. Nella scatola c'erano circa 3,6 chilogrammi di hashish suddivisi in panetti confezionati sottovuoto. Al tassista abusivo è stata sequestrata l'auto ed elevata la relativa sanzione prevista dal codice della strada. (Rem)