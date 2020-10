Cile: oggi il referendum sulla riforma della costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Cile si aprono oggi le urne per decidere se cambiare o meno l'attuale costituzione - redatta durante la dittatura militare di Augusto Pinochet nel 1980 - a favore di una nuova Carta che tenga conto delle rivendicazioni politiche, sociali ed economiche emerse nel corso delle proteste che hanno attraversato il paese negli ultimi dodici mesi. Secondo gli ultimi sondaggi, oltre il 70 per cento dei 14 milioni di cileni che saranno chiamati a votare si dichiara a favore della riforma (primo quesito), mentre quasi il 60 per cento si orienta a favore di un'assemblea costituente interamente eletta piuttosto che una mista con partecipazione del 50 per cento di parlamentari già eletti (secondo quesito). In caso di vittoria del Sì ("apruebo"), le elezioni per la scelta dei costituenti si terranno ad aprile del 2021, mentre la nuova Costituzione dovrà essere redatta nel termine massimo di un anno per poi essere ratificata da un secondo referendum. (Abu)