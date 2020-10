Spagna: governo conferma che Leopoldo Lopez ha lasciato ambasciata a Caracas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri spagnolo ha confermato che l’oppositore venezuelano Leopoldo Lopez ha lasciato la sede dell’ambasciata di Spagna a Caracas, dove si trovava dalla fine di aprile 2019. “Leopoldo Lopez ha abbandonato la residenza dell’ambasciata di Spagna in Venezuela dove si trovava come ospite dal 30 aprile 2019. La sua partenza è frutto di una decisione volontaria e personale”, si legge in una dichiarazione pubblicata sull’account Twitter ufficiale del ministero. (segue) (Spm)