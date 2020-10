Spagna: governo conferma che Leopoldo Lopez ha lasciato ambasciata a Caracas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leopoldo Lopez, storico dirigente delle opposizioni del Venezuela, ha lasciato l'ambasciata di Spagna a Caracas, dove si trovava dalla fine di aprile del 2019, per recarsi oltre frontiera. Secondo i media regionali che per primi hanno portato la notizia Lopez, indicato come molto vicino al presidente dell'Assemblea nazionale (An), Juan Guaidò, ha lasciato il Venezuela per la Colombia. La notizia è stata confermata da altri esponenti di punta del fronte anti governativo. "Era ora. Leopoldo Lopez è libero come deve essere. Ti aspettiamo nella diaspora, per continuare a lottare per la libertà di tutto il Venezuela", ha scritto l'ex sindaco di Caracas, Antonio Ledezma, oggi in Spagna. "Sono contentissima che Leopoldo Lopez possa tornare a incontrare la famiglia in libertà", ha fatto eco Maria Corina Machado, una delle figure più intransigenti dell'opposizione, trasmettendo "affetto" alla moglie di Lopez, Lilian Tintori, "ai suoi figli e ai suoi genitori". Il padre dell'oppositore, Leopoldo Lopez Gil, è stato eletto europarlamentare nelle liste del Partito popolare (Pp) della Spagna, paese di cui ha la nazionalità. (segue) (Spm)