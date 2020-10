Nagorno-Karabakh: consigliere presidenziale azerbaigiano Hajiyev, ancora "crimini di guerra" dell'Armenia contro civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano gli "atti terroristici e i crimini di guerra a livello statale dell'Armenia" contro la popolazione civile azerbaigiana, "in particolare bambini e adolescenti". Lo dichiara il consigliere presidenziale azerbaigiano, Hikmet Hajiyev secondo quanto riferito in un comunicato. "Secondo l'informazione giunta dall'ufficio del procuratore generale, Ismayilzade Orkhan Rahbar oghlu, nato nel 2004, è stato ucciso oggi a seguito dei missili 'Smerch' sparati contro il distretto e i villaggi di Tartar. Mayakov Artur Vladimirovich, cittadino della Federazione Russa ferito gravemente a seguito dell'attacco missilistico di tipo 'Scud' che ha colpito la città di Ganja il 17 ottobre, nonostante gli sforzi dei medici, ha perso la vita nell'ospedale in cui veniva curato in modo stazionario. Mayakov Artur Vasilyevich era venuto a Ganja per fare una visita a sua zia", afferma Hajiyev. "Il defunto sarà sepolto secondo le tradizioni cristiane ortodosse con il sostegno del municipio della città di Ganja e della chiesa Alexander Nevsky di Ganja. L'ambasciata della Federazione Russa in Azerbaigian è stata informata dell'accaduto tramite il Ministero degli Affari esteri", aggiunge. (segue) (Com)