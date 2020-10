Nagorno-Karabakh: consigliere presidenziale azerbaigiano Hajiyev, ancora "crimini di guerra" dell'Armenia contro civili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attualmente continua il bombardamento delle città dell'Azerbaigian adiacenti alla linea del fronte con l'utilizzo dell'artiglieria pesante e altri armi da parte delle forze armate dell'Armenia. A differenza dell'Armenia, l'Azerbaigian non prende di mira le persone e le strutture civili. Vengono presi in considerazione in modo serio i requisiti stabiliti dall'Azerbaigian nel diritto internazionale umanitario, come la necessità militare, i legittimi obiettivi militari e la proporzionalità della risposta. Come notato dai giornalisti stranieri a Khankendi, la parte armena usa tattiche peculiari ai terroristi posizionando punti di fuoco all'interno e vicino alle strutture civili", prosegue il consigliere della presidenza di Baku. "Chiediamo ai civili che vivono nei territori occupati dell'Azerbaigian di stare lontani dalle strutture militari. Come notato dal Comandante supremo, il presidente Ilham Aliyev, l'Azerbaigian non ha nulla a che fare con la popolazione civile armena. Siamo pronti a fornire tutta l'assistenza umanitaria e il supporto ai civili e ai militari che desiderano passare dalla parte dell'Azerbaigian. La leadership politica e militare dell'Armenia ha la piena responsabilità per crimini di guerra e militare e gli episodi di guerra commessi contro le persone civili", conclude. (Com)