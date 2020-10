Afghanistan: 24 morti per attentato di ieri a Kabul, arrestato numero due di al Qaeda nel subcontinente indiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 24 morti il bilancio delle vittime dell'attacco di ieri in una scuola privata di Kabul, in Afghanistan, rivendicato dallo Stato islamico. Lo riferisce l'emittente emiratina "Al Arabiya", citando il ministero dell'Interno afghano. "Il bilancio delle vittime dell'attacco terroristico di ieri è salito a 24", ha affermato il portavoce del ministero dell'Interno Tariq Arian. "Non vi è alcun cambiamento nel numero di feriti, pari a 57". Ieri, un'esplosione è avvenuta all'interno di una scuola nella capitale dell'Afghanistan, Kabul. L'esplosione è avvenuta nel quartiere Dasht-e-Barchi della capitale, un'area in gran parte abitata dalla minoranza sciita Hazara. Sempre ieri, la Direzione nazionale della sicurezza (Nds, i servizi segreti afghani) ha annunciato su Twitter la morte di Abu Muhsin al-Masri, un egiziano considerato il numero due di el-Qaeda nel subcontinente. indiano. "Al-Masri è stato ucciso in un'operazione Nds nel distretto di Andar, nella provincia orientale di Ghazni", ha affermato un membro dell'NDS in condizione di anonimato. "Uno dei suoi assistenti che è in contatto con i talebani è stato arrestato", ha continuato. Il nome di Al-Masri è sulla lista dei terroristi più ricercati dell'Fbi statunitense. Un mandato di cattura a suo nome è stato emesso dagli Stati Uniti nel dicembre 2018 dopo la sua accusa di aver fornito supporto e risorse a un'organizzazione terroristica straniera e per aver cospirato per uccidere cittadini Usa. (Res)