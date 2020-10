Mediterraneo orientale: Turchia, nuovo Navtex per esplorazioni Oruc Reis fino al 4 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha emesso un altro avviso ai naviganti (Navtex) per l'area nel Mediterraneo orientale dove la nave Oruc Reis condurrà attività di ricerca sismica fino al 4 novembre. Lo riferisce l'agenzia stampa turca "Anadolu". Secondo l'annuncio dato nella tarda serata di sabato, la missione, che sarà svolta dalla nave da ricerca sismica Oruc Reis, proseguirà per 10 giorni a partire da oggi insieme ad altre due navi, l'Ataman e la Cengiz Han. Condurrà varie indagini geologiche, geofisiche, idrografiche e oceanografiche, in particolare della piattaforma continentale, alla ricerca di risorse naturali. Ad agosto, la Turchia ha ripreso l'esplorazione energetica nel Mediterraneo orientale dopo che Grecia ed Egitto hanno firmato un accordo sulla delimitazione marittima. Dichiarando "nullo" l'accordo greco-egiziano, la Turchia ha autorizzato l'Oruc Reis a continuare le sue attività in un'area all'interno della piattaforma continentale turca. (Tua)