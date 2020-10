Difesa: Pakistan, oggi varo della terza nave antisommergibile prodotta in Turchia per marina di Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza nave antisommergibile realizzata dalla Turchia per il Pakistan verrà varata oggi. Lo ha annunciato il ministero della Difesa nazionale turco, come riferisce l'agenzia stampa governativa "Turca". Il ministro della Difesa turco Hulusi Akar parteciperà a una cerimonia a Karachi, secondo una dichiarazione del dicastero. Secondo quest'ultima, la costruzione di due corvette in Turchia e due in Pakistan proseguirà come parte del progetto Milgem per la realizzazione di navi da guerra di fattura nazionale. Nonostante l'emergenza sanitaria, la prima nave dovrebbe essere consegnata in Pakistan nel 2023. La marina pakistana ha firmato un contratto con società di cantieristica militare turca Asfat nel luglio 2018 per acquisire quattro navi di classe Milgem. Nell'ottobre 2019, il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan, insieme al capo della marina pakistana ammiraglio Zafar Mahmood Abbasi, ha tagliato la prima placca metallica della prima corvetta durante una cerimonia ad Istanbul. (Tua)