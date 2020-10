Spagna: l'oppositore venezuelano Leopoldo Lopez ha lasciato l'ambasciata a Caracas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri spagnolo ha confermato che l’oppositore venezuelano Leopoldo Lopez ha lasciato la sede dell’ambasciata di Spagna a Caracas, dove si trovava dalla fine di aprile 2019. “Leopoldo Lopez ha abbandonato la residenza dell’ambasciata di Spagna in Venezuela dove si trovava come ospite dal 30 aprile 2019. La sua partenza è frutto di una decisione volontaria e personale”, si legge in una dichiarazione pubblicata sull’account Twitter ufficiale del ministero.Leopoldo Lopez, storico dirigente delle opposizioni del Venezuela, ha lasciato l'ambasciata di Spagna a Caracas, dove si trovava dalla fine di aprile del 2019, per recarsi oltre frontiera. Secondo i media regionali che per primi hanno portato la notizia Lopez, indicato come molto vicino al presidente dell'Assemblea nazionale (An), Juan Guaidò, ha lasciato il Venezuela per la Colombia. La notizia è stata confermata da altri esponenti di punta del fronte anti governativo. "Era ora. Leopoldo Lopez è libero come deve essere. Ti aspettiamo nella diaspora, per continuare a lottare per la libertà di tutto il Venezuela", ha scritto l'ex sindaco di Caracas, Antonio Ledezma, oggi in Spagna. "Sono contentissima che Leopoldo Lopez possa tornare a incontrare la famiglia in libertà", ha fatto eco Maria Corina Machado, una delle figure più intransigenti dell'opposizione, trasmettendo "affetto" alla moglie di Lopez, Lilian Tintori, "ai suoi figli e ai suoi genitori". Il padre dell'oppositore, Leopoldo Lopez Gil, è stato eletto europarlamentare nelle liste del Partito popolare (Pp) della Spagna, paese di cui ha la nazionalità.Lopez, che scontava ai domiciliari una pena di 13 anni per istigazione alla violenza, era scomparso nella mattina del 30 aprile 2019 al fianco del leader oppositore Juan Guaidò, svegliando gli entusiasmi di quella parte della popolazione chiamata a una nuova giornata di mobilitazione nazionale contro il governo di Nicolas Maduro. Nel giro di poche ore, però, veniva svelato che il numero di militari pronti a lasciare Maduro era esiguo (e senza nessun nome di particolare richiamo) e che la base aerea inizialmente presentata come sede delle operazioni non era mai stata ai presa. Nella notte, Lopez era entrato prima nei locali dell'ambasciata cilena a Caracas, quindi aveva ottenuto ospitalità nella residenza dell'ambasciatore di Spagna a Caracas. (Spm)