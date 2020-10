Iraq: manifestanti convergono in centro a Baghdad per celebrare primo anniversario proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone stanno convergendo in piazza Tahrir o nei pressi della zona verde di Baghdad, in Iraq, per commemorare un anno di proteste antigovernative. Lo riferisce il portale curdo-iracheno "Rudaw". In attesa di cortei a Baghdad, da ieri sera blocchi stradali militari attraversano l'intero centro della capitale irachena, impedendo a qualsiasi veicolo di avvicinarsi a Tahrir e ai ponti che portano alla zona verde, sede di ambasciate ed edifici governativi. Il primo ministro iracheno Mustafa al Kadhimi e altri funzionari statali hanno invitato i manifestanti e le forze di sicurezza a prestare attenzione. "Chiediamo ai nostri giovani di essere cauti e di non essere travolti da facinorosi privi di patriottismo, che mirano a trasformare le manifestazioni in episodi di violenza e scontri con i servizi di sicurezza", il premier iracheno ha affermato in un discorso andato in onda ieri sera. "Così come i servizi di sicurezza sono necessari per proteggere i manifestanti, devono anche proteggere la proprietà pubblica e privata e colpire chiunque attacchi le forze di sicurezza stesse, la proprietà o danneggi il prestigio dello Stato", ha aggiunto Kadhimi. Sebbene le proteste abbiano avuto luogo nella prima settimana di ottobre 2019, la loro ripresa il 25 ottobre è più comunemente riconosciuta come il loro primo anniversario. (Res)