Agroalimentare: Coldiretti, Covid spinge onsumo di pasta fatta in casa e Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’emergenza Covid più di una famiglia su quattro è tornata a cimentarsi nella preparazione di pasta semplice o ripiena fatta in casa, passando più tempo tra le mura domestiche. Lo si apprende da uno studio condotto da Coldiretti/Ixè in occasione della Giornata mondiale della pasta che si celebra oggi. La pandemia, si legge nel documento, ha di fatto favorito un “ritorno al passato rispetto alle prime fasi dell’industrializzazione e urbanizzazione del paese quando la conquista della modernità passava anche dall’acquisto della pasta piuttosto che dalla sua realizzazione in casa”. Una passione che secondo lo studio si starebbe diffondendo anche tra i più giovani: nel 2020 gli acquisti di farina e di uova sono aumentati rispettivamente del 59 e del 22 per cento proprio per effetto di questa tendenza. Registrano poi un incremento gli acquisti di pasta Made in Italy che utilizza grano nazionale: un aumento del 29 per cento favorito dalla voglia di sostenere l’economia e i prodotti italiani e dall’obbligo di etichettatura di origine del grano impiegato, fortemente voluto da Coldiretti. (segue) (Com)