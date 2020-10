Agroalimentare: Coldiretti, Covid spinge onsumo di pasta fatta in casa e Made in Italy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda ondata della pandemia, prosegue la nota, ha fatto registrare un aumento del prezzo del grano pari al 16 per cento nell’ultimo mese. Al boom di richieste di alimenti non deperibili, nutrienti e di facile consumo, scrive Coldiretti, si aggiunge la preoccupazione di garantire scorte in uno scenario di riduzione degli scambi commerciali e di cali produttivi dovuti all’andamento climatico. "L’aumento delle quotazioni conferma che l’allarme globale provocato dal Covid ha fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico rappresentato dal cibo e dalle necessarie garanzie di qualità e sicurezza”, ha commentato il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, sottolineando che l’Italia “deve riscoprire la propria tradizione agricola per puntare all’obiettivo della autosufficienza a tavola, e per difendersi dalle turbolenze provocate dall’emergenza che ha scatenato corse agli accaparramenti e guerre commerciali con tensioni e nuove povertà”. Ci sono le condizioni, ha continuato, per rispondere alle esigenze dei consumatori ed investire sull’agricoltura nazionale, che è in grado di offrire produzione di qualità realizzando rapporti di filiera virtuosi con accordi che valorizzino i primati del Made in Italy. (Com)