Covid: Sciotto (Fapi), Conte firma Dpcm ad personam per bar e ristoranti

- Una nuova serrata sarebbe l'ammissione di una gestione dissennata della pandemia di cui sarebbe responsabile innanzitutto il governo: se i protocolli anticontagio non hanno funzionato correttamente è perché non sono mancati i dovuti controlli. Così in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma delle piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. "Eppure, la categoria che in questi mesi ha messo in pratica tutte le dovute accortezze sono stati baristi e ristoratori che hanno investito in sicurezza anche per la loro esposizione al pubblico che non gli consentiva di ignorare le regole: ed il premier Conte per questo sarebbe intenzionato a premiarli firmando un Dpcm che li costringe ad un lockdown ad personam”, ha detto, aggiungendo che la chiusura alle 18 di bar e ristoranti equivale alla morte di queste attività. "Non si può immaginare di fermare il contagio fermando l'economia e il lavoro: è una strategia che mette in ginocchio il paese, che determinerà ulteriori chiusure di attività e accrescerà i numeri della disoccupazione”, ha concluso. (Com)