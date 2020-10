Nagorno-Karabakh: presidente Aliyev, Azerbaigian pronto a soluzione per cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian è pronto a coordinare un regime di cessate il fuoco nel Nagorno Karabakh. Lo ha annunciato il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev in un'intervista all'emittente statunitense "Fox News". "Sì, siamo pronti. L'ho detto molte volte pubblicamente. Siamo pronti a concordare oggi il cessate il fuoco. La nostra posizione è che tutti i paesi regionali dovrebbero stare lontani dal coinvolgimento diretto nel conflitto. Siamo completamente contrari all'internazionalizzazione del conflitto", ha spiegato Aliyev. Secondo il capo di Stato azerbaigiano, l'Armenia e la sua leadership dovrebbero impegnarsi sui principi che sono stati concordati con Stati Uniti, Francia e Russia. Nei giorni scorsi il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha affermato che "al momento non esiste una soluzione diplomatica" alla crisi del Nagorno-Karabakh a causa delle differenze esistenti tra le autorità di Erevan e Baku. I ministri degli esteri di Armenia e Azerbaigian hanno concordato un cessate il fuoco durante i colloqui a Mosca all'inizio di ottobre. Tuttavia, le ostilità non sono cessate nella regione del Nagorno-Karabakh. (segue) (Nys)