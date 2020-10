Usa: capo staff vicepresidente Pence positivo al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marc Short, il capo dello staff del vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, è risultato positivo al nuovo coronavirus. “Il vicepresidente Pence e la signora Pence sono entrambi risultati negativi e sono in buona salute”, ha detto Devin O’Malley, portavoce della vicepresidenza, aggiungendo che Pence continuerà a portare avanti la sua agenda di lavoro “sulla base delle linee guida del Centro per il controllo delle malattie e prevenzione (Cdc) per il personale essenziale”. (Nys)