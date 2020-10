Covid: Mulè (FI), Dpcm è specchio di un totale fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa volta, forse più di altre, è necessario ricordare al governo quattro semplici parole: ve lo avevamo detto; vi avevamo fatto presente il rischio che correva il paese in autunno mentre "giocavate" con banchi a rotelle e monopattini; vi avevamo richiamato al senso di responsabilità e rispetto per quelle categorie colpite più di altre dalla crisi; vi avevamo chiesto di partire da una programmazione tecnico-sanitaria che tutelasse in primis le fasce più anziane della popolazione con un ingente piano di prevenzione e assistenza domiciliare; vi avevamo detto che la crisi sanitaria, se mal gestita, si sarebbe trasformata in una tensione sociale oggi riscontrabile a Napoli in forme di inaccettabile e violenza e nelle corsie dei pronto soccorsi con l'umiliazione di code infinite. Così in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. “Non ci avete ascoltato, avete proceduto a tentoni e in disaccordo con le Regioni: la bozza dell'ultimo Dpcm che prevede chiusure ad orari solo per alcuni settori è lo specchio di un fallimento completo che tradisce le aspettative e le promesse fatte”, ha detto, invitando il governo ad ascoltare le opposizioni. (Com)