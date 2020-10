Business news: premier Tunisia Mechichi, necessaria mobilitazione risorse supplementari per gestire crisi finanze pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Tunisia, congiuntura economica attuale rimane molto difficile e rende necessaria la mobilitazione di risorse supplementari, oltre alla gestione dell'emorragia delle finanze pubbliche. Lo ha affermato il capo del governo tunisino Hichem Mechichi. In un'intervista all'emittente di Stato, il premier ha sottolineato la determinazione del suo governo a presentare cifre e dati economici e finanziari reali al fine di ristabilire la fiducia nei partner economici e sociali e nei donatori. "Ristabilire la fiducia è legato al rispetto degli accordi conclusi con i partner, tanto più che la situazione economia tunisina è eccezionale e necessita di misure altrettanto eccezionali", ha affermato il primo ministro. Per Mechichi, fondamentale è il contributo della Banca centrale tunisina nella gestione di una crisi aggravatasi a causa del quadro sanitario. Il premier ha aggiunto che una ristrutturazione è necessaria nel settore pubblico affinché si identifichino le cause del deterioramento. "La riforma comincerà quanto lo Stato rimborserà i debiti verso le imprese pubbliche", ha affermato Mechichi. Il premier ha evidenziato l'urgenza della sua integrazione nel circuito formale attraverso riforme fiscali. Mechichi ha anche toccato le relazioni con il presidente della Repubblica Kais Saied, definendole "eccellenti" sul piano umano e "regolate da disposizioni costituzionali" sul piano istituzionale. Mechichi ha anche escluso la fusione dei ministeri di Cultura, Turismo e Artigianato alla luce dell'importanza dei singoli ambiti di competenza. Concludendo con un commento su un rimpasto ministeriale, il primo ministro ha spiegato che qualsivoglia cambiamento deve basarsi su una valutazione di cui è ancora presto parlare e che il suo governo rimane apolitico. (Tut)