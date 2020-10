Business news: Egitto, entra in funzione il terminal per le rinfuse liquide nel porto di Ain Sukhna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ giunta nel porto egiziano di Ain Sukhna la prima spedizione di butano/propano, a testimonianza dell’entrata in funzione del terminal per le rinfuse liquide. Lo ha annunciato l’Autorità generale della Zona economica del Canale di Suez (ScZone). Il terminal, situato nel terzo bacino del porto di Ain Sukhna, ha ricevuto il 18 ottobre, la nave Bw Liberty, battente bandiera norvegese, con a bordo un carico di butano. “E’ una delle navi più grandi al mondo che trasporta prodotti combustibili. L’arrivo della nave segnala il completamento dei sistemi di commercio e stoccaggio di butano e propano presso il terminal per rinfuse liquide nel porto marittimo di Ain Sukhna”, ha affermato Yahiya Zaki, presidente di ScZone. Il terminal ha tre condotte per il trasferimento di prodotti combustibili, di butano e benzina, nel quadro della strategia dell’Egitto di diventare un hub regionale per il commercio dell’energia. All’interno dell’infrastruttura vi sono anche depositi di carburante, due depositi di ammoniaca della capacità singola di 40mila metri cubi, tre depositi di butano collegati alle rete nazionale del gas della capacità unitaria di 50mila metri cubi, e di tre depositi per la benzina di 40mila metri cubi di capacità ciascuno. (Cae)