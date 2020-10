Business news: Iraq-Francia, firmati tre memorandum d’intesa su trasporti, agricoltura ed educazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia e Iraq hanno firmato tre memorandum d’intesa nei settori dei trasporti, dell’agricoltura e dell’istruzione. Lo riferisce l'ufficio del primo ministro iracheno Mustafa al Kadhimi, attualmente in visita in Francia. Iraq e Francia hanno firmato una serie di accordi a Parigi per rilanciare i settori dei trasporti, dell'agricoltura e dell'istruzione in Iraq. In un messaggio sul suo profilo Twitter ufficiale, il governo iracheno ha sottolineato che i memorandum riguardano la realizzazione di una ferrovia sopraelevata a Baghdad, il rafforzamento delle capacità istituzionali del ministero dell'Agricoltura iracheno e l'allargamento dell'ammissione di studenti iracheni nelle università francesi. In un incontro con imprenditori francesi, Kadhimi ha confermato che l'Iraq ha intrapreso una campagna per contrastare la corruzione nell’amministrazione pubblica e per ridurre la dipendenza dalle esportazioni di petrolio. (Res)