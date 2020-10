Business news: Zambia, Standard & Poor's declassa rating sovrano di Lusaka a livello di "default"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating Standard & Poor's ha declassato il rating sovrano dello Zambia al livello di "default". La decisione, si legge in una nota dell'agenzia statunitense, è stata presa dopo che lo scorso 14 ottobre i rappresentanti del governo di Lusaka, nell'ambito dei colloqui con i creditori internazionali per ottenere una moratoria di sei mesi sul rimborso degli interessi sul debito, non sono riusciti a rimborsare i 42,5 milioni di dollari previsti, anche se hanno a disposizione un periodo di grazia di 30 giorni per adeguarsi. Il prossimo 13 novembre si terrà infatti un nuovo voto degli investitori sulla richiesta dello Zambia di un differimento di sei mesi del pagamento degli interessi per un valore di circa 120 milioni di dollari sui suoi tre eurobond: se entro quella data Lusaka non riuscirà a rimborsare il suo debito, il Paese entrerà ufficialmente in default. (Res)