- A Torino oggi, domenica 25 ottobre, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3178m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: la pressione in aumento favorisce una giornata in prevalenza soleggiata al Nord Ovest con qualche foschia o banco di nebbia all'alba sulle pianure piemontesi. Più nubi sulla Liguria con qualche goccia di pioggia sulla riviera centrale. In serata tendenza a peggioramento da Alpi, Liguria e alto Piemonte. Clima gradevole, temperature diurne fino a 19-20 gradi. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali nella seconda parte del giorno in Liguria, mare mosso. (Rpi)