Business news: Hong Kong, compagnia aerea Cathay Pacific taglia 8.500 posti di lavoro

- La Cathay Pacific Airways ha reso noto che taglierà 8.500 posti di lavoro nell'ambito di un'importante ristrutturazione aziendale per far fronte ai problemi economici causati dalla pandemia di coronavirus. Lo ha reso noto il presidente della flotta aerea di Hong Kong, Patrick Healy, in una videoconferenza stampa. Le 8.500 posizioni che verranno tagliate rappresentano circa il 24 per cento della forza lavoro totale del gruppo: 5.300 lavoratori coinvolti sono residenti a Hong Kong, mentre 600 sono all'estero. Saranno chiusi anche alcuni uffici all'estero. I tempi per i tagli saranno soggetti alla normativa sul lavoro di Hong Kong. (Cip)