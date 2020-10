Business news: Giappone-Regno Unito, firmato accordo di libero scambio post-Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone e Regno Unito hanno firmato un accordo bilaterale di libero scambio post-Brexit, aprendo la strada alla sua attuazione il primo gennaio del prossimo anno per garantire continuità nel commercio e negli investimenti oltre la fine del periodo di transizione di Londra fuori dall'Unione europea (Ue). Lo riferisce l'agenzia giapponese "Kyodo". Il ministro degli Esteri giapponese Toshimitsu Motegi e il segretario britannico per il commercio internazionale Liz Truss hanno firmato l'accordo a Tokyo. Il patto, che replica in gran parte l'attuale accordo di libero scambio tra Giappone e Ue, entrerà in vigore dopo le procedure di ratifica interne. I due paesi avevano negoziato l'accordo poiché il patto Giappone-Ue non coprirà il Regno Unito dopo il completamento del periodo di transizione Brexit a dicembre. Mentre le aziende giapponesi accolgono con favore l'accordo, quelle con sede nel Regno Unito e che operano nell'Europa continentale sono ancora diffidenti sul fatto che Londra raggiungerà un accordo di libero scambio con il blocco entro la fine del periodo di transizione. (Git)