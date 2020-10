Business news: Hong Kong, entrano in vigore accordi con Serbia e Georgia per evitare doppia tassazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono entrati in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale di Hong Kong gli accordi con la Serbia e la Georgia per evitare la doppia tassazione (Cdta). "In base ai Cdta, gli investitori non dovranno pagare due volte le tasse su una singola fonte di reddito. Ciò porterà risparmi fiscali e una maggiore certezza sulle responsabilità fiscali per i residenti di Hong Kong e i partner del trattato che si impegnano nel commercio transfrontaliero e in attività di investimento", ha spiegato un portavoce del governo. Hong Kong ha firmato i Cdta con Serbia e Georgia rispettivamente nell'agosto e nell'ottobre del 2020. (Cip)