Business news: ministro delle Finanze Egitto, 90 per cento di esportazioni e importazioni gestite elettronicamente entro gennaio

- Il 90 per cento delle importazioni e delle esportazioni dell'Egitto sarà gestito elettronicamente entro la fine del gennaio 2021. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze egiziano, Mohamed Maait. "Stiamo saltando le tappe per modernizzare e automatizzare il sistema doganale egiziano presso tutti i porti del paese sulla base dell'esperienza del resto del mondo", ha affermato il ministro citato dalla stampa egiziana, aggiungendo che zone logistiche sono state inaugurate al Cairo, a Port Said e ad Ain Sukhna, mentre altre zone verranno operate a partire da novembre presso Damietta, da gennaio presso il porto Dekheila e dalla fine di settembre ad Alessandria. Quindi, ha concluso Maait, "circa il 90 per cento delle importazioni e delle esportazioni verranno gestite elettronicamente entro tre mesi, ossia entro la fine di gennaio". Secondo il ministro, ciò promuoverà il traffico commerciale mondiale e migliorerà la collocazione dell'Egitto nella classifica dei servizi logistici. L'automatizzazione delle zone logistiche punta alla velocizzazione delle procedure doganali a meno di tre giorni presso i porti di Ain Sukhna e Port Said, con gli altri scali a seguire entro la fine del 2020. (Cae)