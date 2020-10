Business news: Mauritania punta a revisione accordo con Arise per porto Nouakchott

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo mauritano si prepara ad entrare in una serie di trattative dirette con la società Arise Mauritania S.A. allo scopo di rivedere gli accordi presi sull'ampliamento del porto di Nouakchott, che hanno un valore di 390 milioni di dollari ma che sono stati oggetto di forti polemiche nel corso degli ultimi anni. Questa revisione si rende necessaria per rispondere ai richiami del parlamento mauritano arrivati dopo che la commissione di indagine sulla corruzione ha evidenziato "violazioni di legge e reati" presenti nell'attuale accordo, chiedendo quindi di rivederlo o di annullarlo. Una fonte vicina al dossier ha riferito al sito informativo mauritano "Sahara medias" che la commissione tecnica che dirige il porto di Nouakchott, compartecipata con Arise, aveva già respinto qualsiasi possibilità di revisione dell'accordo. Ma ora il dossier è passato nelle mani di una commissione ministeriale guidata dal premier Mohammed Ould Bilal con la presenza dei ministri del Petrolio, dei Trasporti, delle Finanze, dell'Economia i quali si sono già riuniti due volte per discutere della questione. Si attende inoltre un'altra riunione questa settimana alla quale dovrebbe partecipare anche un rappresentante della società Arise. (Res)