Business news: Egitto-Ghana, Egyptair sigla accordo con governo di Accra per creazione compagnia nazionale ghanese

- La compagnia di bandiera egiziana Egyptair ha firmato un memorandum d'intesa con il governo del Ghana per costituire una compagnia aerea nazionale integralmente ghanese con un investimento congiunto egiziano-ghanese. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri egiziano in una nota, secondo cui la firma è avvenuta ad Accra alla presenza dell'ambasciatore egiziano Emad Hana. Il memorandum d'intesa è stato firmato da Hasan Mounir, vicepresidente di Egyptair, e dal ministro dell'Aviazione civile ghanese, Joseph Kofi Adda. "Il nuovo accordo attesta l'attenzione che l'Egitto sta prestando per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e stimolare il commercio dell'Accordo continentale di libero scambio africano (Afcfta)”, ha affermato Hana. L’Afcta è stata lanciata ufficialmente nel luglio 2019 dall’Unione africana sotto la presidenza di turno egiziana. (Cae)