Business news: Sahel, donatori promettono aiuti per 1,7 miliardi di dollari

- I donatori riuniti in videoconferenza per la conferenza internazionale sul Sahel centrale hanno promesso 1,7 miliardi di dollari in aiuti per la regione. Lo riferiscono le Nazioni Unite al termine della riunione, organizzata congiuntamente dalla Commissione europea, dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) e dai governi di Germania e Danimarca con l'obiettivo di approfondire la situazione umanitaria della regione. In precedenza, intervenendo alla conferenza, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, aveva lanciato un appello per 2,4 miliardi di dollari per coprire i restanti mesi del 2020 e fornire assistenza di emergenza alla regione fino al 2021. (Res)