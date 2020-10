Business news: Omc, sospensione diritti di proprietà intellettuale, la proposta di India e Sudafrica fa discutere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ampio sostegno per la proposta congiunta presentata dall'India e il Sudafrica all'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) di abolire temporaneamente determinati obblighi relativi ai Diritti di proprietà intellettuale nel commercio (Trips) in tempo di pandemia di Covid-19. L'iniziativa è stata appoggiata dalla maggior parte dei Paesi in via di sviluppo, mentre diversi altri - inclusi Stati Uniti, Australia - e l'Unione europea si sono opposti. La proposta, che vuole agevolare la fornitura globale e regolare di medicinali e vaccini durante la pandemia, è stata discussa in un lungo incontro tenuto ieri alla sede Omc di Ginevra. "Il Consiglio Trips ha discusso la proposta di India e Sudafrica per tre ore senza che sia stato raggiunto un consenso tra i membri sulla rinuncia (dei diritti). Il presidente ha suggerito che i membri si consultino ulteriormente sulla questione e che il Consiglio Trips venga riconvocato per discuterne”, ha detto a "Business Line" un rappresentante dell'organismo. (Res)