Business news: Afreximbank pronta a raccogliere fino a 5 miliardi di dollari per acquistare vaccini ai Paesi africani

- L'African Export-Import Bank (Afreximbank) è pronta a raccogliere fino a 5 miliardi di dollari per acquistare vaccini Covid-19 per i Paesi africani. Lo ha reso noto lo stesso istituto con sede a Il Cairo, secondo cui tutti i fondi raccolti potrebbero essere iniettati nel pool di approvvigionamento dei vaccini Covax, guidato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), o spesi direttamente per i produttori di farmaci per ottenere vaccini. In precedenza Covax aveva annunciato che garantirà dosi per meno del 10 per cento della popolazione del continente. (Res)