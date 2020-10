Business news: Vietnam, il settore privato non raggiungerà l'obiettivo di crescita fissato dal governo per il 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam non raggiungerà l'obiettivo di un milione di imprese private entro il 2020. Lo rende noto il rapporto economico recentemente pubblicato dal ministero della Pianificazione e degli Investimenti (Mpi) vietnamita. Il documento, che esamina l'attuazione della risoluzione del governo sul sostegno e lo sviluppo delle imprese nell'ambito del piano economico del quinquennio 2016-20, mostra come entro la fine del quinquennio il settore privato vietnamita non raggiungerà gli obiettivi fissati per la crescita del prodotto interno lordo (Pil). Cinque anni fa, il ministero riteneva che il settore privato avrebbe contribuito per il 48-49 per cento del totale del Pil entro il 2020; tuttavia, il tasso è ora di circa il 43 per cento. Il ministero ha affermato che il tasso di crescita del Pil del settore privato è aumentato nel 2018 e nel 2019, con un tasso superiore a quello di crescita nazionale rispettivamente del 7,3 per cento e dell'8,9 per cento. Nello stesso periodo, però, gli investimenti stranieri sono diminuiti. (Res)