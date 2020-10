Business news: Thailandia, a Bangkok il primo gruppo di turisti dall’inizio della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È composto da 39 cittadini cinesi in arrivo da Shanghai il primo gruppo di turisti stranieri giunto in Thailandia dallo scorso mese di aprile, quando il governo locale ha decretato lo stop ai voli commerciali per contenere la pandemia di coronavirus. Lo ha fatto sapere in una dichiarazione il vice direttore dell’aeroporto di Suvarnabhumi, Kittipong Kittikachorn. Le immagini dell’arrivo dei turisti, tutti con indosso mascherine e scortati da funzionari aeroportuali, sono state trasmesse dalla televisione nazionale. I 39 cinesi, peraltro, sono giunti in Thailandia mentre Bangkok è scossa da un’ondata di proteste contro il governo e contro la monarchia che rischia di scoraggiare ulteriormente gli arrivi in un Paese la cui economia è fortemente dipendente dal turismo. Nei giorni scorsi i manifestanti hanno sfidato lo stato d’emergenza imposto dall’esecutivo. (Fim)